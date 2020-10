Resultaten algemene controle Laak

Tijdens de actie werden meerdere personenauto’s, bromfietsers en scooterrijders aan de Rijswijkseweg gecontroleerd. Hierbij werd gelet op rij- en kentekenbewijzen, verkeersgedrag en de technische staat van de voertuigen. In totaal werden tien processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder geldig rijbewijs op een bromscooter, een proces-verbaal voor wet ID, een proces-verbaal voor de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) en een voor de technische staat van een auto.



Naast de controle van voertuigen vond ook extra surveillance plaats bij meerdere bekende overlastlocaties in de wijk. Dit resulteerde in meerdere controles van personen die op deze locaties aanwezig waren.



Het handhavingsteam van de gemeente Den Haag pakte tijdens de actie in totaal dertien meldingen van leefbaarheid op. Dit waren meldingen van onder andere voertuigwrakken, afval en overlast door dak- en thuislozen.



Onveilige- en overlastgevende situaties gaan ten koste van de leefbaarheid in de wijk. Bewoners kunnen veel last hebben van bijvoorbeeld drugsgebruik en andere criminele activiteiten waarbij geweld vaak niet wordt geschuwd. Wilt u in contact komen met de politie over onveilige- en/of overlastgevende of criminele situaties? Bij spoed, bel 1-1-2. Voor overige meldingen bel 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan 0800 – 7000.