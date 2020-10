Gewapende overval goudinkoper Zoetermeer

Rond het middaguur ontving de politie een melding van een gewapende overval aan de Dorpsstraat. Ter plaatse bleek een man zich voor te hebben gedaan als klant die sieraden kwam kopen om de winkel binnen te komen. Vervolgens heeft de man de winkelier bedreigd met een steekwapen en gedwongen om geld uit de kassa af te geven. De overvaller ging er te voet met het geldbedrag vandoor in de richting van de Leidsewallen.



De omgeving is afgezocht met meerdere politie-eenheden. De verdachte is vooralsnog niet aangetroffen. Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

- Man

- Rond de 30- 35 jaar oud

- Op het moment van de overval droeg hij een zwarte jas met capuchon, zwarte broek en mondkapje



Getuigen gezocht

Bent u getuige geweest van deze overval of heeft u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de verdachte? Neemt u dan contact op met ons via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.