Getuigen gezocht van gewelddadige beroving

De 16-jarige jongen uit Delft en de 15-jarige jongen uit Den Hoorn reden rond 19.30 uur op hun scooter in natuurgebied de Nieuwe Driemanspolder. Zij stopten bij een bankje aan een fietspad op de Zoetermeerse Rijweg toen opeens twee onbekende jongens op hen afkwamen lopen. Vervolgens beroofden de verdachten hen van meerdere persoonlijke eigendommen en werd een van de slachtoffers gestoken en het andere slachtoffer werd geslagen met een hamer. De verdachten vertrokken daarna op de gestolen scooter in de richting van de wijk Vissen in Leidschenveen. De twee gewonde jongens zijn voor hun letsel naar het ziekenhuis gegaan en hebben inmiddels aangifte gedaan.



Signalement verdachten



Jongen 1



- Circa 17 jaar oud

- Circa 1.75 meter lang

- Licht getinte huidskleur

- Zwarte kleding en een soort van bivakmuts over zijn hoofd



Jongen 2



- Circa 17 jaar oud

- Circa 1.75 meter lang

- Donker getinte huidskleur

- Broek met daarop Nike-logo

- Zwarte kleding en een soort van bivakmuts over zijn hoofd



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de beroving. Was u getuige of heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.