Getuigen gezocht van steekincident Salamanderveen Spijkenisse

De politie is direct een onderzoek gestart en sprak met buurtbewoners. Die verklaren mogelijk een ruzie te hebben gehoord, maar er is nog heel veel onduidelijk. Met het slachtoffer hebben we nog niet kunnen spreken. We zijn op zoek naar getuigen die iets van het incident gezien of gehoord hebben, of misschien over bewakingsbeelden beschikken waarop de betrokkenen zichtbaar zijn.

Tijdens het onderzoek is de auto van het slachtoffer aangetroffen op de Beverveen, op de parkeerplaats achter de apotheek. Misschien zijn er mensen die daar donderdagnacht iets is opgevallen wat een link zou kunnen hebben met dit incident. Alle informatie is welkom.

Tips en beeldmateriaal kunt u uploaden via onderstaand tipformulier. Bellen kan ook: 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan M. 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl