Man mishandelt pinner en wordt aangehouden

Stockfoto politie

De verdachte had ’s ochtends gepind bij een geldautomaat aan de Rijksstraatweg in Helevoetsluis, maar vergat naar eigen zeggen zijn geld uit de automaat te halen. Toen hij daar even later achter kwam en naar de geldautomaat terugkeerde, stond daar al het latere slachtoffer te pinnen. De dader vermoedde dat het slachtoffer zijn eerder gepinde geld uit de automaat had weggenomen en eiste zijn geld op. Het slachtoffer was zich van geen kwaad bewust en weigerde ook maar iets te geven.



De 44-jarige sloeg de man daarop meermalen vol in het gezicht en ging er vandoor. Omstanders belden 112 en de verdachte werd een paar minuten later al in de buurt gevonden. Hij zit vast en wordt verhoord. De 60-jarige man moest naar de dokter voor de verwondingen in zijn gezicht en vele blauwe plekken en kneuzingen.