Politie zoekt getuigen van schietincident Da Costastraat Rotterdam

Rond 01.45 uur reed een personenauto de straat in, stapte de dader uit en vuurde hij tweemaal op de woning. De man stapte daarna weer in en reed weg. In de woning waren op dat moment mensen aanwezig, maar gelukkig werd niemand geraakt.

Informatie is welkom

De politie hoopt dat er mensen zijn die het schietincident hebben gezien en dat met de politie willen delen. Wie meer over de dader(s) kan vertellen wordt gevraagd te bellen met de politie in Rotterdam Stad. Maar, informatie over de auto, merk en type en het kenteken is ook zeer welkom.

U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de recherche van Rotterdam Stad. Of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem: bel dan met 0800-7000.