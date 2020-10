Dodelijk verkeersongeval in Rijsbergen

Rijsbergen - Vanmorgen is een 51-jarige man uit Rijsbergen om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Rijsbergseweg. Hij reed met zijn auto vanuit Rijsbergen in de richting van Breda en kwam met zijn auto frontaal in aanrijding met een vrachtauto bestuurd door een 53-jarige man die op weg was naar Rijsbergen.