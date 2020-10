Echtpaar aangehouden voor oplichten bejaarde vrouw

De zoon van het slachtoffer heeft namens zijn moeder aangifte gedaan. Hij vertelde dat er argwaan ontstond toen een buurtbewoner zag dat moeder met een pinpas naar buiten was gelopen en in een auto was gestapt. Dit was echt heel erg afwijkend gedrag voor haar. Nadien bleek dat zijn moeder in contact was gekomen met een man die haar had wijsgemaakt dat hij het dak moest repareren. Zijn moeder had in Breda 600 euro bij een automaat gepind. Hierna waren ze naar een bankkantoor in Etten-Leur gereden om daar het resterende bedrag op te nemen. Daar greep de politie in en arresteerde de ‘oplichter’. De al opgenomen 600 euro werd aangetroffen in de BH van zijn vrouw, die ook in de auto zat.