Melding geluidsoverlast loopt uit op verzet bewoonster

Tilburg - Een 56-jarige vrouw is donderdagmorgen in haar woning in de wijk Zandberg aangehouden omdat ze zicht verzette tegen de inbeslagname van een radio met box. De politie besloot hier toe over te gaan na meldingen van geluidsoverlast en de eigen constatering daarvan.