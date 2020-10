Ruim 2200 kilo vuurwerk in loods gevonden

Het BIM is speciaal opgericht om bestuurlijke controles vorm te geven. Tijdens een bestuurlijke controle in een gehuurde loods trof het team in één van de ruimtes pallets vol met dozen vuurwerk aan, veelal nog ingepakt. Onderzoek moet uitwijzen om welke soorten vuurwerk het precies gaat. De opslag van het vuurwerk gebeurde in ieder geval niet op de juist wijze.

De loods wordt verhuurd aan verschillende bedrijven en/of particulieren. De politie gaat de huurder en tevens verdachte later verhoren op het politiebureau over de grote hoeveelheid vuurwerk. Het aangetroffen vuurwerk werd in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf overgebracht naar een aangewezen opslaglocatie. Daar zal verder onderzoek naar het vuurwerk worden gedaan.