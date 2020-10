Resultaten en toelichting internationale actie tegen ondermijnende hennepteelt

Ze worden in dit onderzoek allen verdacht van betrokkenheid bij overtreding van de Opiumwet, meer in het bijzonder georganiseerde hennepteelt en witwassen.

Resultaten actiedag

De internationale actie gericht tegen georganiseerde hennepteelt startte donderdagochtend. Tijdens de actie zijn negen panden in Limburg en één pand in Amsterdam doorzocht. In België vond in één pand een doorzoeking plaats en de Spaanse autoriteiten hebben nog eens op tien locaties doorzoekingen gedaan.

In Nederland en België zijn dertien auto’s (waaronder een oldtimer en twee Ferrari ’s), twee motoren, informatiedragers, dure sieraden, een vuurwapen, boksbeugel, ploertendoder en telefoons in beslag genomen. Daarnaast legde de politie beslag op een geldbedrag.

In Spanje troffen de Spaanse autoriteiten in Barcelona en omgeving zo’n 13000 hennepplanten aan, verdeeld over vijf locaties.

In dit onderzoek is gebleken dat in Spanje op grote schaal hennep wordt geteeld en er transporten plaatsvinden vanuit Spanje naar Nederland.

Toelichting onderzoek

Het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Limburg en de politie in Limburg is gestart eind 2019. Op 4 juni 2020 werd in Geleen een vrachtauto met 125 kg hennep onderschept. Daarbij werden drie mannen aangehouden waarvan er nog twee in voorarrest zitten. Deze vangst kan worden gerelateerd aan dit onderzoek, net als tientallen eerder opgerolde hennepplantages vanaf november 2019.

Afluisteren en Encrochat

Om criminele organisaties op het spoor te komen en te ontmantelen, moeten opsporingsinstanties vergaande middelen inzetten. In dit onderzoek zijn maandenlang lijnen afgeluisterd en is vertrouwelijke informatie opgenomen in een autobedrijf in Beek (L). Het vermoeden bestond dat dit autobedrijf een cruciale rol vervulde in de georganiseerde hennepteelt. Het gehackte Encrochat heeft een grote rol gespeeld in dit onderzoek.

Twee criminele samenwerkingsverbanden

De afgelopen maanden is gebleken dat het in dit onderzoek gaat om twee criminele samenwerkingsverbanden waarin een duidelijke overlap tussen de twee geconstateerd is. Eén groepering heeft voornamelijk een Albanese achtergrond, de ander voornamelijk een Syrische achtergrond. Een van de twee wordt aangestuurd vanuit het Limburgse Beek. In totaal zijn er tientallen verdachten. Velen van hen zijn nog voortvluchtig, maar staan wel gesignaleerd. Zij hebben de Nederlandse, Albanese, Syrische of Irakese nationaliteit. Bij beide samenwerkingsverbanden is sprake van grootschalige geprofessionaliseerde hennepteelt op internationaal niveau. Hiermee worden miljoenen euro’s verdiend en witgewassen. De groeperingen zijn actief in Nederland, Duitsland, België en Spanje.

Modus Operandi

Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat de betrokken criminelen op grote schaal panden huurden en energiecontracten afsloten onder valse namen en identiteiten. Zo werden er in het hele land, regelmatig onder pseudoniem van verschillende typetjes uit de tv-serie The Soprano’s, energiecontracten afgesloten. Vaak hebben deze personen geen GBA-inschrijving. Als er wel sprake is van een dergelijke inschrijving dan is dit meestal met een valse identiteit.

Naar aanleiding van het onderzoek Basalt, een onderzoek naar de productie van en handel in hennep in Limburg vorig jaar, is de overheid gestart om in samenwerking met de private sector barrièremodellen op te werpen. Een samenwerking die voortkomt uit het besef dat een louter strafrechtelijke aanpak onvoldoende is om de illegale hennepteelt een halt toe te roepen. Het huidige onderzoek toont eens te meer aan dat deze samenwerking van groot belang is.

Dat de actiedag heeft plaatsgevonden, wil niet zeggen dat het onderzoek is afgerond. Politie en het Openbaar Ministerie sluiten dan ook niet uit dat er meerdere aanhoudingen en doorzoekingen zullen plaatsvinden.

Mediamoment

Officier van Justitie Resie Peters en teamchef recherche Johan Hoeijmakers zullen een toelichting geven op het onderzoek en de achtergronden van het onderzoek.