Drie Leeuwarders aangehouden voor handel in illegaal vuurwerk

Kracht van een handgranaat

In het onderzoek dat daarop volgde werd een hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen en in beslaggenomen. Het ging hier onder andere om 30 shells, granaten die alleen door professionele vuurwerkbedrijven mogen worden afgestoken en 40 verpakkingen van drie keer een cobra 6. Het inbeslaggenomen vuurwerk heeft de kracht van een handgranaat en kan veel letsel en schade veroorzaken.

Gevaar

Ieder jaar vallen er ernstig gewonden en zelfs doden door vuurwerk. Vaak omdat er niet verantwoordelijk wordt omgegaan met vuurwerk, of omdat het onveilig is. Illegaal vuurwerk wordt niet getest. Het lont brandt bijvoorbeeld te kort, zodat je niet op tijd weg kunt komen. De zeer harde knal van vlakbij kan blijvende gehoor- of oogschade opleveren of zelfs ernstig verwondingen teweegbrengen of doden. Maar ook met legaal knalvuurwerk en pijlen gebeuren veel ongelukken. Mede daarom is dit type vuurwerk ook per 1 december verboden. Met mooi, legaal siervuurwerk kan het jaar nog wel ingeluid worden.

Onderzoek

Zodra de politie zicht krijgt op handel in verboden vuurwerk, worden kopers en verkopers achterhaald en gestraft. Zo mogelijk worden de websites, waarop de handel plaatsvindt, op zwart gezet en social media-accounts verwijderd. De komende tijd zal de politie scherp in blijven zetten op handhaving bij overlast en de opsporing van handelaren. Bij ons onderzoek naar illegaal vuurwerk kunnen we uw hulp goed gebruiken. Hebt u informatie geef dit door via 0900-8844. U kunt dit ook melden bij Meld Misdaad Anoniem op: 0800-7000.