Man in ziekenhuis na beroving

Op vrijdagmiddag meldde zich een familielid van het slachtoffer bij de politie. Het familielid verklaarde dat het slachtoffer in het ziekenhuis was opgenomen met letsel dat hij had opgelopen bij een beroving in de nacht van donderdag op vrijdag in Den Helder.

Omstreeks 02.00 uur was het slachtoffer in de Dommelstraat. Hij was hier namens een leverancier in lachgas om enkele cilinders af te leveren. Het slachtoffer werd hier beroofd en mogelijk met een gascilinder op zijn hoofd geslagen. De gashandelaar, die toevallig het slachtoffer aan de telefoon had, hoorde dat er iets gebeurde en ging op onderzoek uit. Hij trof het slachtoffer ernstig gewond aan op de Beatrixstraat. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij heeft nog geen verklaring af kunnen leggen.

De politie stelde een onderzoek in waaruit de twee verdachten naar voren kwamen. Zij konden op vrijdagavond worden aangehouden.

De politie is op zoek naar getuigen van de beroving of naar personen die meer informatie over deze zaak hebben. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)

2020227264