Politie zoekt getuigen brandstichting

Omstreeks 02.15 uur lag de bewoonster van een pand aan de Elink Sterkstraat in haar bed toen zij vanuit de gang een sissend geluid hoorde. Aanvankelijk dacht zij dat het haar kat was, maar toen zij ook flikkerend licht zag, ging zij kijken. In de gang bleek het gordijn dat achter haar voordeur hing in brand te staan. De bewoonster kon het vuur nog snel blussen. Wel ontstond er schade aan de deur en het gordijn.

Onderzoek wees uit dat het vuur vermoedelijk veroorzaakt is door vuurwerk dat door de brievenbus is binnengekomen.

2020227652