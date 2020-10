Explosie Van der Pekstraat: getuigen en camerabeelden gezocht

Rond 19.40 uur die avond uur krijgt de politie de melding dat er een harde knal is gehoord in de Van der Pekstraat en er rook uit auto daar zou komen. Ter plaatse treffen agenten inderdaad een geparkeerd voertuig in een grote rookwolk met veel schade aan. Als snel wordt duidelijk dat er naar alle waarschijnlijkheid een explosief ontploft is in de auto. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) onderzoekt het voertuig daarom en wanneer die de situatie veilig verklaart, kan ook de Forensische Opsporing (FO) aan de slag. De auto moet uiteindelijk worden afgesleept.