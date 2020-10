Getuigen gezocht van beroving op de Van Vredenburchweg

De verdachten zijn twee mannen. Van één van de verdachten is een signalement bekend:

1.85 m lang

Tussen 15-20 jaar oud

Licht getinte huidskleur

Lichtgrijze gewatteerde jas

Capuchon op

Donkere broek

Blauw mondkapje op

Getuigen gezocht

Heeft u vrijdagavond iets gezien of gehoord in de omgeving van de Van Vredenburchweg in Rijswijk? Of heeft u (video)beelden van de beroving die het opsporingsonderzoek kunnen helpen? Dan komt de recherche graag met u in contact. Bel 0900 8844 voor de politie. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.