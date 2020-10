Illegaal feest eindigt met veel geweld tegen de politie

Tijdens surveillance zagen enkele agenten feestverlichting branden aan boord van een boot bij de Ocenaco. Toen zij poolshoogte gingen nemen, hoorden en zagen zij dat er een feest gaande was waarbij luide muziek werd afgespeeld. Hierop besloten de agenten om de boot te betreden. Aan boord is getracht om met een persoon in gesprek te gaan, deze was niet goed aanspreekbaar omdat hij behoorlijk onder invloed van alcohol was. In de binnenruimte van het schip waren circa 15 personen volop aan het feesten. De agenten zagen daarbij dat de aanwezigen zich niet aan de Coronaregels hielden (onder andere geen 1,5 meter afstand). Hierop werd besloten om een einde te maken aan dit feest. Bij het aanroepen negeerde de aanwezigen de opdracht van de agenten om te stoppen. In plaats daarvan ontstond discussie met de personen waarop men ging duwen en trekken. Tijdens dit tumult werd het politieshirt van een van de agenten kapot getrokken. Toen agenten versterking hadden opgeroepen, werd besloten om het feest te beeindigen en de aanwezigen te verwijderen van het schip.