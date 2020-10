Inspecteur Rijkswaterstaat mishandeld bij hulpverlening

en nog onbekende man belandde met zijn auto nabij het Terbergseplein tegen de vangrail. Daarbij raakte niemand gewond. De weginspecteur die in eerste instantie hulp kwam bieden zodat de afhandeling van het ongeval veilig kon plaatsvinden, kreeg te maken met een zeer agressieve man. Deze man was een van de inzittenden van de bij het ongeval betrokken voertuig. HIj sloeg daarbij de hulpvaardige weginspecteur tegen de grond. De man raakte daarbij gewond aan zijn gezicht. De inmiddels gewaarschuwde poltie kon de 48-jarige agressieve verdachte uit Schiedam aanhouden. Aangekomen bij het bureau ging de man in verzet met het aanwezige politiepersoneel. Hij schopte daarbij een arrestantenbewaarder. De man werd nadat de bij de schermutseling onstaande verwondingen aan zijn hand waren verzorgd, ingesloten voor nader verhoor. Hij was onder invloed van alcohol. De 42-jarige Rozenburger deed aangifte van mishandeling. De bestuurder de bij het ongeval betrokken auto was ten tijde van het tumut gevlucht.