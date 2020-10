Balletjespistolen in beslag genomen bij incidenten in Tilburg en Oisterwijk

In Oisterwijk werd op vrijdag 23 oktober 2020 omstreeks 23.25 uur op de Balbian Versterlaan tijdens een controle een 18-jarige Oisterwijker aangehouden ter zake de verdenking van het rijden onder invloed van drugs (ketamine). Bij zijn aanhouding verzette hij zich. In zijn fouillering werd een gripzakje met harddrugs en een mes aangetroffen. In de auto die vervolgens op grond van de Wet Wapens en Munitie werd doorzocht trof een van de dienders een op een echt en voor afdreiging geschikt nepvuurwapen aan, een balletjespistool. Een arts heeft aan het bureau bloed afgenomen om vast te stellen of de verdachte inderdaad drugs gebruikt had.