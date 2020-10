Twee meisjes zwaar gewond bij verkeersongeval

De automobilist reed met twee vrienden in zijn auto over de Westerparklaan in de richting van de Ettensebaan. De twee meisjes staken kennelijk op hun fiets bij het Heilaarpark de weg over. De personenauto heeft hen vervolgens op het kruisingsvlak geschept. De slachtoffers kwamen daarbij op de motorkap en tegen de voorruit terecht. Deze oversteekplaats is enkel voor fietsers en voetgangers wordt is door middel van verkeerslichten geregeld.