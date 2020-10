Getuigen en camerabeelden gezocht steekincident Uden

Aanleiding

De politie kreeg rond 06.45 uur de melding dat een man met een mes zou zijn gestoken op de openbare weg aan de Muntmeester in Uden. De politie arriveerde kort na de uitgifte van de melding op de locatie. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn schouder/nek , maar was nog wel aanspreekbaar. Op aanwijzingen van getuigen kwam de 23-jarige verdachte in beeld. Politieagenten hielden hem kort daarop in zijn woning aan de Kroon in Uden aan.



Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert gelukkig niet in levensgevaar en is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Vervolgonderzoek

De verdachte is ingesloten op het politiebureau. Om zijn rol en aandeel in deze zaak helder te krijgen wordt er nader onderzoek verricht.

Op de locatie is onder meer sporenonderzoek verricht door specialistische rechercheurs van de forensische opsporing.

Ook nam de politie al diverse verklaringen van getuigen op. Mogelijk dat een conflict in de relationele sfeer aan het steekincident is voorafgegaan

Getuigenoproep

Wij hopen duidelijk te krijgen wat er zich vannacht precies heeft afgespeeld. Daarom komen wij graag in contact met getuigen die ons meer kunnen vertellen.

Heeft u info of tips? Of bent u in het bezit van camerabeelden waarop het incident te zien is? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0900-8844 en/of deel uw camerabeelden. U kunt ook het tipformulier onderaan dit bericht gebruiken.

Wilt u liever anoniem uw info aan ons verstrekken? Ook dat is mogelijk. Bel dan 0800-7000.