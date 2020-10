Overleden vrouw aangetroffen in woning, verdachte aangehouden

Nadat de 35-jarige vrouw werd opgegeven als vermist, heeft de politie een TGO-team ingezet om haar vermissing te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek trof Forensische Opsporing een lichaam aan in haar woning. De recherche en het NFI doen onderzoek om de overleden vrouw te identificeren en de oorzaak van haar overlijden te achterhalen.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen in deze zaak. Heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Dan komen wij graag met u in contact. Bel de politie via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.