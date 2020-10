Drie mannen aangehouden na schietincident Rotterdam

Stockfoto politie

De drie werden aangetroffen en aangehouden op de Havikhorst, nadat rond 01.40u bij de politie meerdere meldingen van schieten binnen waren gekomen. In de straat werden ook meerdere kogelhulzen gevonden en in beslaggenomen. De politie startte direct een onderzoek en had de drie mannen snel te pakken. De 25-jarige zit nog vast, de anderen zijn na verhoor heengezonden. Of er gericht op iets of iemand was geschoten of dat er een andere reden was om de kogels af te vuren, is nog in onderzoek.



Getuigen gezocht

Was u getuige van het schieten en heeft u nog niet met de politie gesproken? Doe dat dan alsnog. U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de recherche van district Zuid. Of vul onderstaand tipformulier in.