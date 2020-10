Man beschoten in Dordrecht, politie zoekt getuigen

Stockfoto politie

De bestuurder schrok en gaf vol gas en nadat hij de man gepasseerd had, hoorde hij een knal. De man raakte niet gewond en zijn scooter werd ook niet geraakt. De knal bleek later een echt schot te zijn geweest, want gealarmeerde agenten vonden later een huls. Het is de man een raadsel waarom de dader een schot loste.

Bel de politie

Was u getuige van het schieten, weet u wie de dader is of heeft u andere informatie? Bel dan de recherche in Dordrecht via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem: bel dan naar 0800-7000.