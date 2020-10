Tankstation Groene Kruisweg Rotterdam overvallen

Stockfoto politie

Rond 03.30 uur kwamen de mannen het tankstation, gelegen tegenover het Bastionhotel, binnen. Daar was dat moment alleen een personeelslid aanwezig. De daders bedreigden hem met een vuurwapen en een mes en eisten geld. Dat werd hen gegeven en de mannen gingen er vandoor, mogelijk in de richting van de Schulpweg/RET remise. Het personeelslid bleef ongedeerd achter.

Signalement

De mannen droegen donkere kleding, gezichtsbedekking en ze hadden een getinte huidskleur. Beiden waren tussen de 1.75 tot 1.80 meter lang en ze hadden stijl, donker haar.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen. Zag u de overval gebeuren, weet u wie de daders zijn of heeft u andere informatie die helpt in het onderzoek? U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de recherche van district Zuid. Of vul onderstaand tipformulier in.