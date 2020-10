Drie arrestaties na beroving

De politie kreeg omstreeks 01.40 uur meerdere meldingen binnen over een vechtpartij in de Diepenstraat. Ter plaatse bleek echter dat het om een beroving ging waarbij de melder mishandeld en bedreigd was met een mes. De daders verplaatsten zich volgens het slachtoffer op een scooter. Hij moest zijn telefoon afgeven. Hij kende de daders niet. Ook vier andere omstanders deden aangifte van een poging tot beroving. Uiteindelijk werden drie verdachten aangehouden. De mobiele telefoon van de melder werd in nabijheid van het drietal; aangetroffen. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident en het aandeel daarin van de aangehouden verdachten.