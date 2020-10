Politie ontdekt verborgen ruimten in auto's

Zaterdag rond 17.15 uur controleerde een motoragent op de A4 een auto met een Frans kenteken. Deze werd aan de kant gezet omdat het voertuig zo'n 160 kilometer per uur reed, waar op dat moment 100 kilometer per uur was toegestaan. Bij de controle rees het vermoeden dat in de auto een verborgen ruimte zat. De auto werd in beslag genomen en door een bergingsbedrijf naar het politiebureau gebracht. De inzittenden werden ook meegenomen. Tijdens het onderzoek werden in de verborgen ruimten enkele zakken met poeder aangetroffen. De politie vermoedt dat sprake is van diverse soorten drugs. Dit exacte inhoud moet nog verder uitgezocht worden. De twee mannen (20 en 22) uit het Belgische Lille zijn gearresteerd en voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zitten nog vast en zijn zondag verhoord.