Agenten vinden vuurwapens bij twee incidenten

Op de Kempenbaan werd zaterdagmorgen rond 9.00 uur een auto gecontroleerd. De automobilist had in het verleden vaker met politie en justitie te maken gehad, onder andere met drugs en (vuur)wapens. De man vertelde de agenten dat hij een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Ook had hij drugs in de auto. Tevens trof de politie inbrekerswerktuig in de auto aan. De 42-jarige man uit Hengelo werd gearresteerd. Het pistool, de drugs en het gereedschap werden in beslag genomen. Het bleek te gaan om enkele grammen cocaïne. De man werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zich nog vast.