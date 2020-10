Politieman overleden na ernstige aanrijding in Nuenen

Aanleiding

Na afloop van een melding reden beide agenten op zaterdag 24 oktober rond 23.00 uur in hun dienstauto terug naar het politiebureau in Helmond waar zij beiden werkzaam zijn. Op de rijbaan zagen zij een kennelijk aangereden dier liggen. De agenten brachten hun dienstauto tot stilstand om het dier van de weg te verwijderen zodat het geen verkeersonveilige situaties kon veroorzaken. Op het moment dat de agenten zich buiten hun dienstauto bevonden om het dier te verwijderen ontstond een aanrijding tussen een achteropkomende auto die uit de richting van Eindhoven kwam.

Vervolg

Door diverse directe collega´s en overige hulpdiensten werd eerste hulp verricht, maar alle hulp mocht uiteindelijk helaas niet meer baten. De 28-jarige politieman uit Asten was dusdanig ernstig gewond dat hij aan zijn verwondingen overleed. De 35-jarige politievrouw is overgebracht naar een ziekenhuis en daar behandeld aan haar verwondingen. Zij heeft het ziekenhuis vandaag verlaten.

De automobilist die ook betrokken was bij de aanrijding is een 36-jarige man uit Helmond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is weer thuis. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van het gebruik van alcohol of drugs. De man is formeel aangemerkt als verdachte. Hij wordt nog verhoord over zijn betrokkenheid bij de aanrijding. Het onderzoek moet uitwijzen of hem iets te verwijten valt.



Technisch en tactisch onderzoek

Uit oogpunt van objectiviteit is het technisch sporenonderzoek naar de toedracht van de aanrijding uitgevoerd door een specialist van de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie Limburg.

Vanuit dezelfde overwegingen is het tactisch onderzoek, zoals het horen van getuigen en onderzoek naar mogelijke camerabeelden, ondergebracht bij de Dienst Infra van de politie Zeeland – West Brabant. De uiteindelijke onderzoeksresultaten van beide onderzoeksvormen zullen naar verwachting pas op zijn vroegst over enkele weken volledig afgerond zijn