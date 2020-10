Onvoorspelbaar verloop jaarwisseling

Het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen gaat gepaard met inspanningen van de politie om het illegale vuurwerk van de straat te houden. Sinds begin dit jaar is een taskforce actief die inmiddels een stevige informatiepositie heeft opgebouwd, ziet Verkuijlen. ‘De intensieve samenwerking met buurlanden werpt zijn vruchten af. Eind september nog nam de Duitse politie, in samenwerking met de Eenheid Noord-Nederland, 50.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag. De pakkans is groter dan ooit. Ook is het transport van vuurwerk per pakketpost bijna stilgevallen. Door gerichte acties van onder meer de Inspectie Leefomgeving en Transport.’