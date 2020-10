Autobrand Purmerend

Vorige week heeft op die parkeerplaats een andere auto in brand gestaan. De politie onderzoekt beide branden en neemt ook mee of er een verband is tussen beide branden. Er zal een buurtonderzoek worden gehouden en een technisch onderzoek naar de oorzaak.

Bij de autobrand van vorige week is sprake van opzettelijke brandstichting en vernieling.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de brand betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020229004.

U kunt sowieso aan de politie kenbaar maken dat u een camera bezit welke beelden opneemt in de openbare ruimte. Dit kan helpen om misdrijven op te lossen. Wilt u dan dit bij ons melden via www.politie.nl/cib ?