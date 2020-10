Politie zoekt getuigen beroving lachgaskoerier

Op vrijdag 23 oktober werd de politie door een familielid van het slachtoffer op de hoogte gesteld van de beroving. Het slachtoffer, is tijdens de aflevering van lachgasflessen mishandeld en beroofd van zijn telefoon. Hij werd met ernstig hoofdletsel op de Beatrixstraat aangetroffen.

De politie heeft de twee personen die de bestelling hebben geplaatst aangehouden en verhoord. De minderjarige en 18-jarige verdachten uit Den Helder zijn na verhoor heengezonden. De politie doet verder onderzoek naar dit incident.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over de beroving. Heeft u iets gezien of gehoord? Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn, of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020227264.

