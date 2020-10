Opnieuw explosie Dijkmanshuizenstraat

De politie onderzoekt de toedracht van dit incident en houdt er rekening mee dat de explosie van vannacht verband houdt met de explosie van vorige week. Ook doet de politie nogmaals een dringende oproep aan getuigen om zich te melden. Heeft u iets gezien die nacht dat kan bijdragen aan het onderzoek? Of andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.