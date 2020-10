Buschauffeur met vuurwapen bedreigd, getuigen gezocht

Rond 18.30 uur reed de buschauffeur in zijn Arriva-bus (buslijn 1) uit de richting van de Eisenhouwerlaan richting de Zadelmaker. Bij het kruispunt van Het Oude Ambacht reed de Arriva-bus een rood Volkswagenbusje tegemoet. Bij de wegversmalling kwamen beide voertuigen naast elkaar te staan, waardoor de Arriva-bus geblokkeerd werd om een bocht te nemen. De bestuurder van het rode Volkswagenbusje begon vervolgens de buschauffeur uit te schelden en bedreigde hem met een vuurwapen. Kort daarna ging de bestuurder van het rode Volkswagenbusje ervandoor. De buschauffeur heeft aangifte van bedreiging gedaan.



Signalement verdachte

- Man van tussen de 30 en 40 jaar oud

- Noord-Afrikaans uiterlijk

- Breed postuur

- Kaal hoofd en kort baardje



De man reed in een rode Volkswagen Transporter-busje (T5 of T6) met lichtmetalen velgen. De bus had een enkele cabine en een dikke achterkant.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze bedreiging. Was u getuige of beschikt u over informatie of videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.