Illegaal feest beëindigd

Het feest is direct door agenten beëindigd, aangezien het verboden is om een evenement te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of daaraan deel te nemen. Hieronder vallen onder meer feesten en straatfeesten. Wij stoppen feesten en beboeten organisatoren en deelnemers waar mogelijk. Vanwege het grote aantal bezoekers moest in dit geval de keuze gemaakt worden om alleen de organisatoren te registreren. Mogelijk dat de gemeente Zoetermeer bestuurlijke maatregelen tegen de organisatoren neemt. Daar vindt op dit moment overleg over plaats.