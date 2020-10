Getuigen woningoverval gezocht

Rond 11.30 uur belden twee onbekende mannen aan bij de woning op het Van Wassenaer Hoffmanplein. Toen de bewoonster opendeed, beroofden de mannen haar direct van enkele persoonlijke eigendommen. Vervolgens vertrokken de mannen in onbekende richting. De politie deed direct uitvoerig buurtonderzoek, maar kon nog geen verdachten aanhouden.



Signalement verdachten



Man 1

Licht getint

Groot postuur

In het zwart gekleed



Man 2

Licht getint

Circa 1.70 meter lang

Droeg een zwarte pet en een oranje jack met print: ‘1,5 meter afstand’

Verder in het donker gekleed



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.