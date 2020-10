Minimarkt Beukelsdijk overvallen

De mannen bedreigden de eigenaar met een mes. Er waren geen klanten in de zaak aanwezig en gelukkig raakte er niemand gewond. Ze gingen er met een onbekend geldbedrag uit de kassalade er vandoor.



Agenten zijn meteen een onderzoek gestart. Camerabeelden zijn in beslag genomen en er is een signalement verspreid via burgernet. We zijn op zoek naar twee blanke mannen. Ze hadden beiden hun gezicht bedekt. Een van de overvallers droeg een donkere trainingsbroek van Nike, donkere jas en had een Gucci pet op. De andere overvaller droeg een bruine jas met rood koord en witte schoenen van Nike.



Informatie

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Beukelsdijk rond 20.00 uur ? Of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000.