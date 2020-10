Wie overviel supermarkt aan de Voorschoterlaan?

Het was rond 19.00 uur, het begon net donker te worden. Een medewerkster stond achter de kassa, toen de man binnenkwam. Hij liep meteen op haar af. Voor zijn mond zat een mondkapje of sjaal en hij had een capuchon diep over zijn hoofd getrokken. Hij eiste op dreigende toon dat de kassa open moest en liet daarbij een mes zien. Toen de kassière dit zag opende ze de lade. De verdachte riep om briefgeld, wat er nauwelijks inzat. Hij greep het enige briefje en wat muntgeld en verdween de winkel uit.

Wie weet wie de man is?

De overvaller is 1.85 centimeter lang, heeft een normaal postuur en sprak met een accent. Hij droeg een zwarte jas met capuchon. Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Het onderstaand tipformulier invullen kan ook.