Hennepkwekerij in woning, twee auto’s bewoner in beslag genomen

De politie heeft vanmorgen naar aanleiding van een anonieme tip een onderzoek ingesteld in een woning aan het Paterserf. Op de zolderetage stonden 99 planten in een kweektent. De bewoner is vanmiddag verhoord. Er zijn twee auto’s van hem in beslag genomen. De voertuigen zijn immers mogelijk aangeschaft met de opbrengst van de hennepteelt. De politie vermoedt namelijk dat er eerder geoogst is. De stroom werd illegaal afgetapt.