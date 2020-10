Explosieve stof aangetroffen in garagebox

Zondag kreeg de politie informatie dat er mogelijk explosieve stof zou liggen op een locatie in een wooncomplex in Den Bosch. Nadat ter plaatse door een specialist van de politie en een geleider met een explosievenhond onderzoek was gedaan, werd vast gesteld dat er inderdaad sprake zou kunnen zijn van explosief materiaal. Hierna werd de EOD gealarmeerd, die met spoed ter plaatse kwam. Ondertussen werd de ruime omgeving van de garagebox afgezet en werden totaal 27 woningen in de omgeving ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een cultureel centrum in de buurt. Zij konden aan net einde van de avond weer terug naar huis. Brandweer en ambulancedienst waren uit voorzorg aanwezig. Voor een gecoördineerde inzet van de hulpdiensten werd ter plaatse GRIP 1 afgekondigd.



Inzet specialisten EOD

Bij het onderzoek door de EOD, dat uren in beslag nam en waarbij onder andere een robot werd gebruikt, werd een hoeveelheid van een explosieve stof gevonden. Het aangetroffen materiaal werd later op de avond afgevoerd en op direct een veilige plek vernietigd. De stand van het onderzoek laat het niet toe te melden om wat voor materiaal het gaat en hoeveel het was. Ook de woning die bij de garagebox hoort, waar op dat moment niemand aanwezig was, werd onderzocht en al snel veilig verklaard. Zowel de garagebox als de woning werden afgesloten en gedurende de nacht bewaakt. Maandag gaat het onderzoek op de beide locaties verder.