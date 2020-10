Ook voor ‘pedojagers’ geldt: speel niet voor eigen rechter

Wat betekent dit nu voor de politie? Walter: ‘Het is belangrijk dat wij professioneel inspelen op de onomkeerbare ontwikkeling van de burgeropsporing. Dat doen wij door open te staan voor de burger die meent dat er sprake is van misstanden. Wij nodigen die personen uit zich bij ons te melden om waar nodig een opsporingsonderzoek in te stellen.’ Wim vult aan: ‘Constateer je dat er strafbare feiten worden gepleegd, dan is het belangrijk dat de politie in actie komt. Er is op dit moment veel aandacht voor dit fenomeen. Het gaat in ons optreden om het begrenzen van de pedojagers, maar ook om het veiligstellen van sporen naar eventuele strafbare feiten van de vermeende verdachte. We communiceren transparant over onze aanpak en laten aan de maatschappij zien dat we dit soort vormen van eigenrichting niet accepteren.’