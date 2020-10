Politie ontmantelt drugslab in Emst

Foto ter illustratie.

Meerdere aanwijzingen die duidden op de productie van drugs in het betreffende pand waren reden om onderzoek te doen. Er bleek inderdaad dat er een lab zat dat nog in werking was. Er zijn verschillende middelen gevonden voor de productie van crystal meth. Er werden drie mannen in het pand aangetroffen die direct zijn aangehouden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 34, 36 en 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Op dinsdag 27 oktober zijn we begonnen met het ontmantelen van het lab samen met de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). De LFO is een ondersteunende forensische afdeling binnen de politie die getraind en uitgerust is om zo’n lab op een veilige manier te ontmantelen.