Getuigen gezocht van ernstig ongeluk in Veenendaal

Veenendaal - De politie is op zoek naar getuigen van een ernstig ongeluk in Veenendaal. Dat gebeurde dinsdag 13 oktober. Op de kruising van de Veldweg met de Grote Beer kwamen een auto en een fietser met elkaar in botsing. De 80-jarige fietser uit Veenendaal raakte daarbij zwaargewond en is gisteren overleden.