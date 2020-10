Autobrand: getuigen gezocht

Maandagmiddag rond 15.45 uur kwam een melding binnen van een autobrand op de Klaas Katerstraat. Volgens getuigen hadden zij een man weg zien rennen toen de auto in brand stond. De man rende weg in de richting van de Heijermansstraat.

De politie heeft een onderzoek in gesteld en is op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben in de Klaas Katerstraat of de directe omgeving afgelopen maandagmiddag tussen 15.40 uur en 15.55 uur.

Heeft u informatie die de politie kan helpen met het onderzoek? Deelt u dit dan a.u.b. met de politie via een contactformulier op internet of via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000. Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2020229481.

