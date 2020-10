Politie zoekt getuigen poging beroving op pizzakoerier

Rond 19:15 uur stond de pizzakoerier voor een bestelling in de Ierlandstraat toen hij werd aangevallen door vier jonge mannen. Het 21-jarige slachtoffer werd geschopt en geslagen. Ook werd hij doorzocht op waardevolle spullen. De verdachten hadden het ook voorzien op zijn scooter en helm. De poging beroving werd afgebroken omdat getuigen het incident zagen gebeuren toen zij uit een flatgebouw kwamen lopen. Uiteindelijk is er geen buit gemaakt en gingen de verdachten er vandoor.

Na onderzoek heeft de politie een minderjarige verdachte uit Haarlem aangehouden.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek en wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze beroving. Heeft u iets gezien of gehoord? Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn, of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2020229637.



