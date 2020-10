Verdachten aangehouden op verdenking van oplichting met pinterminals

Tussen 30 maart en 16 mei vorig jaar wisten criminelen in totaal veertien pinterminals van een bezorgdienst van een supermarktketen om te wisselen. Daarbij werden tienduizenden euro’s buitgemaakt. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij deze criminele activiteiten.

De recherche is deze verdachten op het spoor gekomen door uitvoerig onderzoek. Ook de uitzending van Opsporing Verzocht van 31 maart jl., waarin aandacht werd gevraagd voor deze zaak, heeft bruikbare tips opgeleverd.

De verdachten zitten in alle beperkingen wat betekent dat het drietal alleen contact mag hebben met hun advocaat. Om die reden wordt op dit moment geen verdere informatie gedeeld over het onderzoek en deze verdachten.