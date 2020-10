Man beschoten in West

Omstreeks 17:00 uur kwam bij de politie een melding van een slachtoffer die met een schotwond in het ziekenhuis lag. Het slachtoffer zou rond 15:00 uur in een woordenwisseling zijn beland in de omgeving van Pieter Calandlaan. Kort na de woordenwisseling werd het slachtoffer beschoten, in de omgeving is een huls aangetroffen. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor. Het slachtoffer is na behandeling uit het ziekenhuis ontslagen.