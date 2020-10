Foto’s verdachte getoond in opsporingsprogramma’s

Dodelijk steekincident l Pier Scheveningen

Op maandagavond 10 augustus rond 18.30 uur werd de 19-jarige Cennethson Janga uit Rotterdam neergestoken op de Pier aan de Scheveningse Strandweg. De man overleed aan zijn verwondingen. Het rechercheonderzoek is momenteel nog in volle gang en voor deze zaak zitten inmiddels drie mensen vast. Op dit moment is het team dringend op zoek naar een man die tijdens het incident een vuurwapen trok. Hiervan zijn beelden verspreid op sociale media. Deze man is op dit moment voortvluchtig. In de uitzending van Team West en Opsporing Verzocht wordt zijn naam genoemd. Ook tonen wij foto’s van deze verdachte.

Woningoverval Francois Valentijnstraat l Den Haag

Op zondagavond 4 oktober zijn twee bewoners overvallen in hun huis aan de Francois Valentijnstraat in Den Haag. Rond 19.00 uur belden twee mannen aan. Door de intercom gaven zij aan van de politie te zijn. De bewoner zag door het kijkgaatje in de deur dat de twee mannen politiekleding droegen. Na het openen van de voordeur, werden de bewoners door de mannen bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens werden ze gedwongen geld en sieraden af te geven. Daarna vluchtten de overvallers weg, vermoedelijk in een witte Volkswagen Golf. In de uitzending doen we een getuigenoproep.

Bedreiging met een mes Rijner Wateringkade l Den Haag

Op zaterdag 10 oktober rond 21.30 uur werd op de Rijner Wateringkade ter hoogte van de kinderboerderij een 17-jarige jongen met een mes bedreigd. Het slachtoffer liep samen met een andere jongen op de kade toen een man met een elektrische bakfiets wilde passeren. De beide jongens maakten wat ruimte vrij zodat de man met de bakfiets er langs kon. Na het passeren stopte hij en zette een mes op de borst van het 17-jarige slachtoffer. De bedreiger reed op een bruinkleurige elektrische bakfiets vermoedelijk van het merk Babboe. In de uitzending geven we het signalement van deze bedreiger. De recherche is ook op zoek naar een hardloper die tijdens het incident voorbij liep.

