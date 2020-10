Vier aanhoudingen in onderzoek naar witwassen en handel in softdrugs

Uitgebreid onderzoek in de afgelopen maanden leidde dinsdagochtend tot de aanhouding van de vier verdachten. Twee Alphenaars van 35 en 34 jaar oud zijn aangehouden als hoofdverdachten op verdenking van witwassen en handel en productie in softdrugs. Daarnaast hield de politie ook nog twee medeverdachten aan: een 22-jarige Alphenaar en een 18-jarige man uit Bodegraven. Zij worden verdacht van handel en productie in softdrugs.



Bij doorzoekingen in een bedrijfspand in Drachten en een woning in Gorinchem trof de politie in totaal twee hennepkwekerijen aan. Deze zijn vernietigd. Bij de actie zijn meerdere voertuigen, communicatieapparatuur en een groot geldbedrag in beslag genomen.







Gezamenlijke aanpak ondermijning

Met deze acties pakt de overheid gezamenlijk ondermijning aan, trekt criminele netwerken uit elkaar en dringt de productie van hennep en synthetische drugs terug. In dit onderzoek werkten het RIEC, OM, politie, Belastingdienst en de gemeente Alphen aan den Rijn nauw samen.



Vermoeden drugshandel?

Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) doorgegeven.