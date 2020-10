Verdachten aangehouden dankzij alerte getuige

In de vroege ochtend van dinsdag 27 oktober rond 04:30 uur namen agenten tijdens het surveilleren op de De la Reyweg poolshoogte nadat een autoalarm af ging. De agenten werden aangesproken door een getuige die twee donker geklede jongens bij een voertuig zagen weglopen in de richting van de Nathalstraat. Niet veel later werden de twee jonge mannen van 18 uit Rijswijk en19 uit Den Haag door de politie aangehouden in de omgeving van de Thomsonlaan.

Een autokraker is vaak een gelegenheidsdief

Als u waardevolle spullen zoals een smartphone, laptop of navigatiesysteem in uw auto achterlaat, grijpt een autokraker zijn kans. Laat dus niets in uw auto liggen, ook al bent u maar eventjes weg. Ziet u iemand die zich verdacht bij auto's ophoud, bel dan direct 1-1-2.